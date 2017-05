ஆசை ஆசையாக கட்டிக்கொண்ட தாலி .... உற்சாகத்தில் கூத்தாடும் திருநங்கைகள்! -வீடியோ

விழுப்புரம் கூத்தாண்டவர் கோயிலில் திருநங்கைகள் தாலிகட்டிக்கொண்டு, கும்மியடித்து தெய்வத்தை வழிபட்டனர். இதனால் விழுப்புரம் விழாக் கோலம் பூண்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Transgenders celebrated their special festival 'tying mangal sutra' in Viluppuram Kovagam,kooththandavar temple.

Other articles published on May 10, 2017