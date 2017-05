தாலி...வெள்ளைச் சேலை... உயிரை உருக்கும் ஒப்பாரி... திருநங்கைகள் திருவிழா - வீடியோ

விழுப்புரம் கூத்தாண்டவர் கோயிலில் திருநங்கைகள் தாலியை அறுத்துக்கொண்டு ஒப்பாரி வைத்து அழும் நிகழ்வு நேற்று நடந்தது.

English summary

In viluppuram koothandavar temple transgenders make themselves as widows and cried in front of the temple.