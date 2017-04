எங்களோட நிபந்தனைகளை ஏற்க என்னங்க தயக்கம்? எடப்பாடி கோஷ்டி மீது பாயும் செம்மலை!

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் விரைவில் நல்லாட்சி அமையும் என்று சேலம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. செம்மலை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Mettur MLA and OPS camp supporter semmalai questions opposite team why the 2 agendas are not taken by them