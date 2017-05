போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ரூ.496 கோடி ஓய்வூதியம் ரெடி.. நாளை மறுநாள் கிடைக்கும்.. அமைச்சர் உறுதி

போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு 496 கோடி ரூபாய் ஓய்வூதியம் நாளை மறுநாள் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த தயாராக உள்ளதாக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Transport Minister M.R. Vijayabaskar inspected T. Nagar bus terminus today. He said that Rs. 496 crores allocated for pension.