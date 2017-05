அமைச்சருடன் போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்கள் மீண்டும் பேச்சு.. இன்றே முடிவுக்கு வருமா ஸ்டிரைக்?

போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சருடன் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் மீண்டும் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Transport union executives are again started talks with the Transport Minister. The expectation is that the strike will end today.