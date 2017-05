முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வி.. இன்றே தொடங்கியது பஸ் ஸ்டிரைக்

போக்குவரத்து துறை அமைச்சருடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் நாளை திட்டமிட்டபடி வேலைநிறுத்தம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்றே அது தொடங்கியுள்ளது.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 15:11 [IST]

English summary

Transport workers have done talks with TN Government. It was not favour for them. so the unions are going to do strike from tomorrow.