ஈரோட்டில் அய்யாக்கண்ணு பாணியில் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் போராட்டம்!

ஈரோட்டில் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் அரை நிர்வாணத்தில் பட்டை நாமம் போட்டு பிச்சையெடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Transport workers protest in Erode as the Agricultural Association Chairman Ayyakannu. They took part in the protest of begging for half a naked.