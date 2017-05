தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம்.. ஸ்தம்பிக்க போகும் சுற்றுலாப் பயணிகள்

தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் தங்கள் வேலைநிறுத்தத்தை தொடங்கியதால் தமிழகமே ஸ்தம்பிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

TN government is not accept to fulfill the transport workers demands, so they announced state wide strike from today. People are affected on this strike.