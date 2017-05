போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் ஸ்டிரைக் தற்காலிக வாபஸ் !

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் ஸ்டிரைக் தற்காலிகமாக வாபஸ் பெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 21:41 [IST]

