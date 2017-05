என் ஊரில், என் சொந்த மக்களுக்கு நினைவேந்த எவரின் அனுமதி வேண்டும்? திருமுருகன் காந்தி

ஈழப் போரின் போது மறைந்த தமிழர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்த யாரும் தடை விதிக்க முடியாது என்று திருமுருகன் காந்தி கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 11:19 [IST]

English summary

Tribute at Marina is our rights no one bans this, said Thirumurugan Gandhi.