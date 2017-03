திருச்சியிலும் விவசாயிகள் போராட்டம்... கலெக்டரின் குறைதீர்ப்பு கூட்டம் புறக்கணிப்பு!

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக திருச்சியிலும் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Trichy Farmers boycot problem solving meet with the collector. The are protesting support of farmers.