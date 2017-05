திருச்சி ரயில்வே பெண் இன்ஸ்பெக்டர் திடீர் தற்கொலை! - வீடியோ

மானாமதுரையைச் சேர்ந்த அமுதசெல்வி, திருச்சி ரயில்வே போலீஸில் இன்ஸ்பெக்டராகப் பணியாற்றி வந்தார். அவர் உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவவிடுப்பில் இருந்தபோது திடீரென தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

English summary

Trichy Railway inspector Amutha Selvi committed suicide in her home at Manamudurai. She was in sickness for some period. She wrote a suicidal note also. DSP Sankar inquiring this case.