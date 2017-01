திருச்சி அருகே கார் மோதி விபத்து- பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் 5 பேர் பலி

திருச்சி அருகே பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்றவர்கள் மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 5 பேர் பலியாகினர்.

English summary

Five devotees were killed and another sustained serious injuries when a car ploughed into a group of pilgrims on padayatra at Palapatti near Manapparai on today morning.