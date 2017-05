பஸ் ஸ்டிரைக்: நாளை முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை... அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அறிவிப்பு

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் தொடர்பாக நாளை முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படவுள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார்.

English summary

Minister Vijayabaskar discussed with CM and tell that trilateral talks will be held tomorrow at 11am.