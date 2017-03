துப்பாக்கி சூடு கேள்விய அப்புறம் கேளுங்க.. மும்மொழி கொள்கைதான் அவசியம்.. நிர்மலா சீதாராமன் திமிர்

மீனவர் மீதான துப்பாக்கி சூடு, பிரிட்ஜோ மரணம் குறித்த கேள்வியை அப்புறம் கேளுங்க என்று சொல்லி விட்டு மும்மொழிக் கொள்கை தொடர்பாக மூச்சுபிடிக்க மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசிவிட்டுச் சென்றார்.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 18:37 [IST]

English summary

Triple language formula is important to India, said Union Minister Nirmala Sitharaman in Chennai.