வருது வருது மாருதா புயல்... வங்கக்கடல் காற்றழுத்தம்!

வங்கக்கடலிடல் உருவான காற்றழுத்தம் புயலாக மாறியுள்ளது. அதற்கு மாருதா என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 9:33 [IST]

English summary

Tropical Cyclone Maarutha has formed in the Bay of Bengal and will bring heavy rain to portions of Myanmar late this weekend into early next week.