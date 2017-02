துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டல்.. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசு வெற்றி.. என்ன சொல்கிறார் துரைமுருகன்?

தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான வெற்றி துப்பாக்கி முனையில் பெறப்பட்டதை போன்றது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK's Victory in Vote of confidence motion is like a threat under rifle to their party MLAs, says Durai murugan.