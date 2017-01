ஜெயலலிதாவிடம் பாராட்டும், பரிசும் பெற்ற இந்த டிடிஆரும் தேச விரோதியா...?

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிடம் பாராட்டும், பரிசும் பெற்ற ஒரு ரயில்வே டிடிஆரும் போலீஸ் தடியடியில் சிக்கி காயமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A TTR was wounded and arrested in police attack during Chennai riots, says his mother. The arrested person Premananthan is working as TTR in Velachery MRTS station, it is said.