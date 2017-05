ஜெஜெ டிவிக்கு கருவிகள் இறக்குமதி செய்ததில் மோசடி: சசிகலாவின் அக்காள் மகன் பாஸ்கரன் கோர்ட்டில் ஆஜர்

அந்நிய செலவாணி மோசடி வழக்கில் சசிகலா உறவினர் பாஸ்கரன் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜரானார்.

English summary

TTV Baskaran appeared in the Egmore court today on the foreign currency case.The judge who filed the charges against Bhaskaran postponed the trial to May 10. On May 10, the prosecution witnesses will be cross-examined, the judge said.