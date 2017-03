டிடிவி தினகரன் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு - டிராபிக் ராமசாமி ஹைகோர்டில் மனு

டிடிவி தினகரனின் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சமூக ஆர்வலர் டிராபிக் ராமசாமி முறையீட்டுள்ளார்.

English summary

Traffic Ramasamy petition was filed in the Madras high court to restrain the Election Commission of India from accepting the candidature of TTV Dhinakaran for the RK Nagar by-poll.