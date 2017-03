அதிமுக ஆட்சிமன்ற குழுவில் "கைதி"க்கெல்லாம் இடமிருக்கு.. எடப்பாடிக்கு இல்லையா??

அதிமுகவில் சசிகலா தலைமையிலான ஆட்சிமன்ற குழுவை டிடிவி தினகரன் அறிவித்துள்ளார். அதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடம்பெறாதது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 11:49 [IST]

English summary

TTV Dinakaran has revised the governing body of the party. Sasikala will be the president of the governing body. Dinakaran avoids Edapadi Palanisamy in the governing body