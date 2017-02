ஜெ,வை கொலை குற்றவாளி என விமர்சிப்பதா ? மு.க. ஸ்டாலினுக்கு தினகரன் கண்டனம்

ஜெயலலிதாவை கொலை குற்றவாளி என விமர்சித்த ஸ்டாலினுக்கு அதிமுக துணைப்பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK Deputy General Secretary TTV Dinakaram slammed stalin over his comments against Jayalalithaa as a murder acquest.