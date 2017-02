சசி சிறைக்கு போனால் நடராஜன் மட்டும் அல்ல.. குற்றவாளி டிடிவி தினகரனும் முதல்வராகவே முடியாது!

சசிகலா சிறைக்கு போனால் அவரது கணவர் நடராஜன் மட்டுமல்ல அக்காள் மகள் தினகரனும் முதல்வராக முடியாது என்பதுதான் யதார்த்தம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala relative and Ex MP TTV Dinakaran also not to become the Chief Minister of TamilNadu.