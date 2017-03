டிடிவி தினகரனை நெருக்கும் ஃபெரா வழக்கு.. நாளை மீண்டும் ஆஜராக எழும்பூர் கோர்ட் உத்தரவு

அன்னிய செலாவணி மோசடி நடந்ததாக டி.டி.வி.தினகரன் மீது அமலாக்கப் பிரிவு தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணைக்காக டிடிவி தினகரன் நாளை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் ஆஜராகிறார்.

English summary

TTV Dinakaran appear before Egmore court on tomorrow in connection with 22-year-old Lexus car import case.