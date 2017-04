டிடிவி தினகரன் கைதும்... சசிகலா பேனர்கள் அகற்றமும்... நெட்டிசன்ஸ் ரியக்சன் #TTVDinakaran #sasikala

டெல்லியில் டிடிவி தினகரன் கைது செய்யப்பட்டு 8 மணி நேரத்திற்குள்ளாக சென்னையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்த சசிகலாவின் பேனர்கள் அகற்றப்பட்டன. இந்த இரண்டு சம்பவங்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் டிரெண்ட் ஆ

English summary

TTV Dinakaran arrest and Sasikala banners are pulled aways from AIADMK Head Quaters here is the nettizens post in Twitter.