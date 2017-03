ஜெ.வால் விரட்டப்பட்ட தேமுதிகவை சப்போர்ட்டுக்கு கூப்பிடும் டிடிவி.தினகரன்

ஜெயலலிதாவால் கூட்டணியில் இருந்து விரட்டப்பட்ட விஜயகாந்தை ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் ஆதரவு அளிக்குமாறு டிடிவி.தினகரன் கேட்டுள்ளார்.

English summary

TTV.Dinakaran asks support from DMDK which is traced away from ADMK alience in 2011 general election.