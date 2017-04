தினகரன் ஏன் "சித்தி"யைப் பார்க்கலை தெரியுமா.. அட மேட்டரே வேறயாம்ல!

பெங்களூர் சிறையில் சசிகலாவை சந்திக்க சென்ற தினகரன், சந்திக்காமல் தலைதெறிக்க சென்னை திரும்பியதற்கான காரணம் தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

TTV Dinakaran was afraid of being arrested by Delhi police. He was also watched by them in Bengaluru prison outside. So he cancelled his programme to meet sasikala.