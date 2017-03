ஆர்.கே.நகரில் டிடிவி தினகரனுக்கு டெபாசிட் கூட கிடைக்காது... ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பொளேர்

ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் டிடிவி தினகரன் டெபாசிட் வாங்குவதே கடினம் தான் என்று ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் கூறியுள்ளார்.

Former Tamil Nadu Congress Committee President E V K S Elangovan said that it is very difficult to get deposit in RK Nagar ByElection for TTV Dinakaran,