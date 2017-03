இரட்டை மின்விளக்கு சின்னம்... தேர்தல் ஆணையத்திடம் டிடிவி தினகரன் புகார்

மின் விளக்கு சின்னத்தை இரட்டை மின்விளக்கு சின்னம் என்று கூறி ஓபிஎஸ் அணியினர் பிரச்சாரம் செய்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் டிடிவி தினகரன் புகார் அளித்துள்ளார்.

English summary

The election commission allotted new names and symbols to two factions of the AIADMK, TTV Dinakaran is crying foul over the 'electric pole' symbol allotted to O Panneerselvam camp. The Sasikala-led AIADMK Amma faction's candidate has filed a complaint with the Election Commission that Panneerselvam's camp is misleading the voters of R K Nagar by manipulating the symbol.