தினகரன் கோஷ்டி கொடுத்த ரூ2,000 நோட்டுகள் பெரும்பாலும் கள்ளநோட்டுகள்.. களேபரமான ஆர்கே நகர்!

ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்கள் தினகரன் மீது கடும் கோபத்தில் உள்ளனராம். தினகரன் கோஷ்டி கொடுத்த ரூ2,000 நோட்டுகளில் பெரும்பாலானவை கள்ளநோட்டுகள் என்பதுதான் இந்த கொந்தளிப்புக்கு காரணமாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

RK Nagar Voters alleged that the Rs2,000 notes which was issued by TTV Dinakaran team, are fake currencies.