திவாகரனை வீழ்த்திய தினகரன்.. சசிகலாவின் புதிய "வலது கரம்" ஆனார்!

அதிமுக பொதுச்செயலர் சசிகலா நடராஜனின் சகோதரி மகன் தினகரன் கை அக்கட்சியில் மீண்டும் ஓங்கியுள்ளது. சசிகலாவின் வலதுகரமாக தினகரன் உருவெடுத்துள்ளார்.

English summary

ADMK new General Secretary Sasikala's sister Vanithamani Son and Ex MP TTV Dinakaran emerged as deciding factor in the party.