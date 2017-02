ஃபெரா... பீச் ரிசார்ட் வழக்கு - டிடிவி தினகரனை சுற்றும் வழக்குகள்

அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரன் மீது ஃபெரா முதல் பல வழக்குகள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன.

English summary

The former MP TTV Dinakaran faced many other cases. Just last month the Madras High Court upheld a fine of Rs 25 crore imposed on him in a two-decade old FERA violation case relating to illegal remittance of huge cash into various bank accounts.