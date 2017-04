தேர்தல் ஆணையத்துக்கே லஞ்சம்... எந்த நேரத்திலும் தினகரனை திகார் சிறையில் தூக்கி போட வருகிறது டெல்லி

தேர்தல் ஆணையத்துக்கே லஞ்சம் கொடுக்க முயற்சித்த ஃபெரா குற்றவாளி டிடிவி தினகரனை கைது செய்ய டெல்லி போலீஸ் சென்னை வருகிறது.

English summary

ADMK (amma) Deputy General Secretary TTV Dinakaran will be arrest by delhi police for the bribe to Election Commission officials.