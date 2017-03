ட்ரியோ ட்ரியோ ட்ரியோ டுர்ர்ர்ர்.. குதிரைக்காரன் தொப்பி அணிந்து வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்த தினகரன்!!

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் தொப்பி சின்னத்தில் போட்டியிடும் டிடிவி.தினகரன் தொப்பி அணிந்து வந்து வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 13:50 [IST]

English summary

TTV.Dinakaran filed his nomination today in RK Nagar constituency. he wor hat on his head while nominating.