தினகரனின் அதிமுக்கிய விவகாரங்களை டெல்லி போலீசில் போட்டு கொடுத்தது ஜெகஜால ஜெயா டிவி ஜனா?

தினகரனுக்கு வலது கரமாக இருந்து வரும் ஜெயா டிவி ஜனாவிடம் இருந்துதான் அதிமுக்கிய விவகாரங்களை டெல்லி போலீஸ் பெற்றிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TTV Dinakaran get deputy general secretary post in aiadmk after jana became a PA to ttv dinakaran says admk party caders.