தினகரன் என்ன தேசதுரோக குற்றத்தையா செய்துவிட்டார்? வரிந்து கட்டி வக்காலத்து வாங்கும் திருநாவுக்கரசர்!

தினகரன் தேச விரோத செயலையோ, கடுமையான குற்றங்களையோ செய்துவிடவில்லை என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் எஸ்.திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்திருப்பது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

TN Congress committee chief S.Thirunavukkarasu says, TTV Dinakaran has not done sedition charges or serious crimes.