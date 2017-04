ஆர்.கே.நகருக்கு செல்ல மறுக்கும் எம்எல்ஏக்கள்... வைட்டமின் ப வை மட்டுமே நம்பும் டிடிவி தினகரன்...

ஆர்.கே.நகரில் தொகுதிவாசிகளின் எதிர்ப்பை சமாளிக்க முடியாத அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் பிரச்சாரத்திற்கு செல்ல தயங்குவதால் வைட்டமின் 'ப' மட்டுமே நம்பியுள்ளாராம் டிடிவி தினகரன்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Most of the Ministers and Party leader are not beeing seen in RK Nagar ADMK Amma candidate is now hope are the money power help the constituency.