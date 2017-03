போஸ்டரில் படம் போடாமல் திட்டம் போட்டு அவமானப்படுத்தும் தினகரன்.. விரைவில் தியானத்தில் முதல்வர்?

திருநின்றவூரில் நடைபெற்ற எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா சிலை திறப்பு விழா சுவரொட்டிகளில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி புகைப்படங்கள் இடம் பெறவில்லை. டிடிவி தினகரன் திட்டம் போட்டு அவரை அவமானப்படுத்துவதாக கூறப்

English summary

There are no Edapadi Palanisamy Photos in posters and banners in ADMK function held yesterday at Tiruninravur.