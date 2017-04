இரட்டை இலை பெற லஞ்சம்... வக்கீல்களுடன் டிடிவி தினகரன் அவசர ஆலோசனை

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் கைதாகாமல் இருப்பது தொடர்பாக வக்கீல்களுடன் தினகரன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

Delhi police arrived chennai to handover summon regarding bribe case. TTV Dinakaran is discussing with his lawyers to get anticipatory bail.