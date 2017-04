ஜெ. அமைச்சரவையில் அமைச்சர் பதவி கிடைக்க டிடிவி தினகரன் காரணமா? ஓ.பி.எஸ் தடாலடி

அமைச்சர் பதவி கிடைக்க தினகரன் காரணம் அல்ல என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayalalitha has given all high postings for me by trusting me only. TTV Dinakaran is not the reason for getting those posts, says O.Panneer selvam.