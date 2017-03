ஆர்கே.நகரில் தினகரன்.. கார்களில் திரண்ட ஆதரவாளர்கள்.. பயங்கர டிராபிக் ஜாம்.. மக்கள் கடும் அவதி

சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் டிடிவி.தினகரன் வருகையால் அங்கு பெரும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

TTV.Dinakaran is in RK.Nagar now with his supporters. due to this heavy traffic jam in the area. public suffered alot.