சென்னையில் 2-வது நாளாக தொடரும் விசாரணை... தினகரனை விஜயவாடா அழைத்து செல்கிறது டெல்லி போலீஸ்!

ஹவாலா பணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த டிடிவி தினகரனை ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவுக்கு அழைத்து செல்ல டெல்லி போலீஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

To know the Hawala money dealings, TTV Dinakaran is taking to Vijayawada.