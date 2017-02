அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு டிடிவி.தினகரன் தகுதியானவர்.. சொல்கிறார் நாஞ்சில் சம்பத்

டி.டி.வி. தினகரன் அதிமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு தகுதியானவர் என்று நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran is the capable of admk joint secretary post, says party spokes person Nanjil Sampath