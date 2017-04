லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கு.. எந்த நேரத்திலும் தினகரன் கைது செய்யப்படலாம்? - வீடியோ

இரட்டை இலை சின்னத்தைப் பெற இடைத் தரகர் மூலம் லஞ்சம் கொடுத்ததாக தினகரன் மீது டெல்லி குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில் அவர் எந்த நிமிடத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது

Story first published: Monday, April 17, 2017, 12:10 [IST]

English summary

Delhi crime police filed a case against TTV dibakaran. Under this case he may be arrested at any time.