தேர்தல் ஆணையத்துக்கு புரோக்கர் மூலம் லஞ்சம்... முன்ஜாமீன் கோருவாரா தினகரன்?

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற டிடிவி தினகரன் டெல்லியைச் சேர்ந்த சுகேஷ் சந்திரா என்பவருக்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் எந்நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்பதால் அவர் முன்ஜாமீன் கோருவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு...

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 17, 2017, 10:32 [IST]

English summary

TTV Dinakaran gives Rs 1.03 crore bribe to the business man in delhi to get the twin leaves symbol. The Delhi police may arrest TTV Dinakaran at any tim. So he is expected to seek AB.