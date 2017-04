வலுக்கும் கலகக் குரல்... பெங்களூர் சிறையில் நாளை சசிகலாவை சந்திக்கிறார் தினகரன்?

தங்களது குடும்ப ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக அதிமுகவில் உச்சகட்ட எதிர்ப்பு வலுத்து வரும் நிலையில் நாளை பெங்களூரு சிறையில் சசிகலாவை சந்திக்கிறார் தினகரன்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dinakaran will meet Sasikala at Bangalore Prison on Tomorrow, sources said.