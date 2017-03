காஞ்சி சங்கரமடம் போன டிடிவி தினகரன்- ஜெயேந்திரருடன் ஆலோசித்தது என்ன?

அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், காஞ்சி சங்கரமத்திற்கு சென்று ஜெயேந்திரருடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dinakaran has met Jeyandrar of Sankaran Mutt of Kanchipuram and discussed about various issues.