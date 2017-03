டிடிவி தினகரன் அடக்கிப் பேசாவிட்டால் நாங்கள் அடக்க வேண்டியிருக்கும் - கேபி.முனுசாமி எச்சரிக்கை

டிடிவி தினகரன் அடக்கிப் பேசாவிட்டால் நாங்கள் அடக்க வேண்டியிருக்கும் என ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 9:40 [IST]

English summary

Former Minister KP.Munusamy says that TTV.Dinakaran mind his words otherwise we have to suppressant him. After Jayalalitha's death he is cheating with his aunty as general secretary