ஏப்.10ம் தேதி டிடிவி தினகரன் கண்டிப்பாய் ஆஜராக வேண்டும்.. நீதிபதி மலர்மதி உத்தரவு

அந்திய செலாவணி மோசடி வழக்கில் ஏப்ரல் 10ம் தேதி அன்று கண்டிப்பாய் டி.டி.வி. தினகரன் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிபதி மலர்மதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran must be appeared before court, says The Economic Offences Court–I, Egmore.