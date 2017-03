ஆர்.கே. நகரில் வெற்றி சாத்தியமில்லை... உளவுத்துறை எச்சரிக்கையால் டிடிவி தினகரன் கலக்கம்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் ஜெயிப்பதை கவுரவப் பிரச்சினையாக கருதும் டிடிவி தினகரனுக்கு உளவுத்துறை கூறி வரும் கருத்துக்கள் எல்லாம் சாதகமாக இல்லையாம். இதனால் கலக்கத்தில் இருக்கிறாராம்.

English summary

ADMK candidate for RK Nagar by election is not happy about the result of intelligence report on success prospects.